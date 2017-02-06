Невеста Стэтхема всячески пытается скрыть беременность – ФОТО

Девушка не афишировала скорое появление на свет первенца, как, например, это сделала Бейонсе, однако еще чуть-чуть и вероятное станет вовсе очевидным.

На днях 29-летня манекенщица была замечена на парковке в Лос-Анджелесе, неподалеку от одного магазина. Рози прикрывала свой живот, плотно запахнув верхнюю одежду и придерживая руки на куртке Versace, пишет "Сплетник".

Свой наряд Хантингтон-Уайтли дополнила зауженными джинсами и сэтчелом, а также ботильонами, что не совсем рекомендуется беременным. Напомним, что роман модели и актера продолжается семь лет. О своей помолвке пара заявила в прошлом году.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно объективы папарацци запечатлели беременную жену Джорджа Клуни, Амаль.