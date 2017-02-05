11:54 05.02.2017 | Культура | Новости
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Знаменитая на весь мир группа выступила последний раз в жизни

Всемирно известный музыкальный коллектив Black Sabbath отыграл свой последний в истории концерт.

Знаменитая на весь мир группа выступила последний раз в жизни

4 февраля в 14:29 Twitter музыкантов появилась запись: "Этой ночью – конец".

Напомним, что британская хеви-метал группа просуществовала почти полвека, она была создана в 1968 году. Коллектив окончил концертную деятельность прощальным туром The End. Выступления состоялись в Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке.

Последние два концерта прошли в родном для исполнителей Бирмингеме. В первоначальный состав коллектива входили гитарист и автор музыки Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и ударник Билл Уорд. На счету группы – 12 альбомов.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно из жизни ушел знаменитый певец Джордж Майкл. Он скончался в собственной квартире. Эта новость стала потрясением для общественности.


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