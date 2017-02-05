В Киеве определили стоимость билетов на Евровидение

Как рассказал сегодня заместитель руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения конкурса Павел Грицак, билеты будут стоить от 40 до 200 евро с хвостиком. Последняя цена, это цена VIP-билетов, - пояснил Грицак уточнив, что стоимость рассчитывалась в соответствии с тем, что это международный конкурс, и билеты будут покупать не только украинцы.

Чиновник также пояснил, что в результате открытого тендера уже выбран оператор продаж билетов. Минимальный доход, который мы планировали получить от продажи билетов должен был составить 44 миллионов, однако после тендера ведутся активные переговоры с победителем и теперь ожидается, что доходы будут более 60 миллионов гривен, - отметил он, добавив, что билеты будут продаваться на девять событий.

Напомним, в Киеве состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины.

Как сообщал УРА-Информ, по результатам голосования жюри в финал вошли певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) и группа Сальто Назад.