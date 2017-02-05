Украинка стала главным дирижером оперы в австрийском городе Грац

Украинка Оксана Лынив стала новым главным дирижером оперы в австрийском городе Грац.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как отмечается, украинка стала первой в истории женщиной, которая будет управлять филармоническим оркестром Граца.
"Оксана Лынив приступит к своим обязанностям в сезоне 2017−2018 годов и будет работать до окончания сезона 2020 года", - говорится в сообщении.
Отметим, что с 2013 года Оксана Лынив работала дирижером и ассистентом музыкального руководителя Баварской государственной оперы Кирилла Петренко в немецком Мюнхене. Там она дирижировала в частности во время исполнения произведений Моцарта, Доницетти и Верди. Музыкант училась во Львове и в Германии, работал дирижером в Национальной опере в Одессе.
Также она награждена титулом «Звезда года 2015» в номинации «Классика» и призом Мюнхенского оперного фестиваля. По заказу Баварского Радио Воан записала произведения Скрябина, Любавы Сидоренко и Бориса Лятошинского с Бамбергским симфоническим оркестром.
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