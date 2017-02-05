Объявлены первые финалисты отбора на конкурс Евровидение - ВИДЕО

В Киеве в субботу, 4 февраля, прошел первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2017.
Как сказано в сообщении, опубликованном на официальной Facebook-странице конкурса, по решению жюри в финал вышли группа Сальто Назад и певица TAYANNA (Татьяна Решетняк).
В сообщении также сказано, что Татьяна Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа "Сальто Назад" получила восемь баллов от членов жюри.
Следующие полуфиналы отбора состоятся 11 и 18 февраля.
В каждом из полуфиналов выступят восемь исполнителей. В то же время имя артиста, который будет представлять Украину на международном конкурсу, определится в финале, который состоится 25 февраля.
В составе жюри были Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, В России на официальной странице " Евровидения" в Instagram появилось пять возможных участников песенного конкурса.