Объявлены первые финалисты отбора на конкурс Евровидение - ВИДЕО

Как сказано в сообщении, опубликованном на официальной Facebook-странице конкурса, по решению жюри в финал вышли группа Сальто Назад и певица TAYANNA (Татьяна Решетняк).

В сообщении также сказано, что Татьяна Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа "Сальто Назад" получила восемь баллов от членов жюри.

Следующие полуфиналы отбора состоятся 11 и 18 февраля.

В каждом из полуфиналов выступят восемь исполнителей. В то же время имя артиста, который будет представлять Украину на международном конкурсу, определится в финале, который состоится 25 февраля.

В составе жюри были Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, В России на официальной странице " Евровидения" в Instagram появилось пять возможных участников песенного конкурса.