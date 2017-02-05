"Друга ріка" представила клип с "Робокопом"

"Режиссером видео стал Дмитрий Манифест. А вдохновение для клипа искали в таких фильмах, как "Чаппи", "Робокоп" и "Терминатор"", рассказал фронтмен группы Валерий Харчишин.

Отметим, что в клипе рассказывается о воображаемом друге, который есть у каждого. Он появляется в детстве, сначала живет под кроватью, затем перебирается с нами в новые квартиры и часто не оставляет до конца жизни. В детстве "Монстр" иногда кажется кошмарным, но с возрастом осознаешь, что за непривлекательной внешностью порой скрываются свет и добро, рассказали музыканты идею видео.

Кроме того, несмотря на название, "Монстр" в ролике вышел довольно трогательным. Что касается самой композиции, то она, по словам музыкантов, отличается от песен, которые войдут в альбом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская певица Тейлор Свифт и британский певец Зейн Малик представили клип на композицию "I Don’t Wanna Live Forever".