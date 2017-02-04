Джамала рассказала о трудностях в оценивании участников первого отбора на Евровидение 2017

Об этом она написала в своем Instagram.

"Очень ответственно и почетно быть членом жюри Национального отбора. Мне приятно и немного страшно, потому что среди конкурсантов – мои коллеги, с которыми мы пересекаемся на фестивалях и концертных площадках. Точно знаю, что буду объективной, потому что мой принцип – всегда говорить правду", - заявила победительница Евровидения 2016.

Она также выразила надежду, что Украина выберет достойного представителя на Евровидение, которое состоится в Киеве в мае 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Евровидение-2017 не повлияет на стоимость электроэнергии для Киева.