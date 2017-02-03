Известная российская певица выходит замуж

В подробности Нюша вдаваться не стала – говорит, что это лишнее.

К слову, достаточно долго певица вообще ничего не рассказывала о своем избраннике, а потом стало известно, что выбор ее пал на Игоря Сивова, генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта FISU. Однако познакомившись с ним, буквально сразу почувствовала, что это тот человек, которого она так долго искала.

"Когда мы с ним только заговорили, мне показалось, что я знаю его всю жизнь…". Интимными подробностями романа исполнительница делиться не стала, – по ее мнению, счастье любит тишину.

"Все-таки это моя личная жизнь, и я не вижу необходимости выносить ее на публичное обсуждение, хочется, чтобы она была под защитой…Считаю, что береженого бог бережет", – цитирует "ОК" Нюшу.

Как сообщал "УРА-Информ", все налаживается и в семейной жизни Бейонсе. Недавно стало известно, что поп-дива ожидает двойню.