05:00 03.02.2017 | Культура | Новости
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Известная российская певица выходит замуж

Кандидат на поездку от России на Евровидение, Нюша, рассказала о том, как на самом деле складывается ее личная жизнь.

Известная российская певица выходит замуж

В подробности Нюша вдаваться не стала – говорит, что это лишнее.

К слову, достаточно долго певица вообще ничего не рассказывала о своем избраннике, а потом стало известно, что выбор ее пал на Игоря Сивова, генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта FISU. Однако познакомившись с ним, буквально сразу почувствовала, что это тот человек, которого она так долго искала.

 "Когда мы с ним только заговорили, мне показалось, что я знаю его всю жизнь…". Интимными подробностями романа исполнительница делиться не стала, – по ее мнению, счастье любит тишину.

"Все-таки это моя личная жизнь, и я не вижу необходимости выносить ее на публичное обсуждение, хочется, чтобы она была под защитой…Считаю, что береженого бог бережет", – цитирует "ОК" Нюшу.

Как сообщал "УРА-Информ", все налаживается и в семейной жизни Бейонсе. Недавно стало известно, что поп-дива ожидает двойню. 


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