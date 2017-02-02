У Джонни Деппа новые судебные тяжбы

При этом актер обвинил ее работников в недобросовестном ведении дел, передает ВВС. При этом представители Management Group говорят, что проблема на самом деле заключалась не в их работе, а в плохой привычке клиента тратить каждый месяц около одного миллиона долларов.

К слову, в компании также рассказали, что на счету Деппа 14 домов общей стоимостью 75 миллионов долларов. По мнению сотрудников, Депп сам виновен в такой растрате финансов.

Напомним, что лишь недавно "Джек Воробей" развелся со своей законной супругой Эмбер Херд. Причиной разрыва стали непримиримые обстоятельства.

Как сообщал "УРА-Информ", адвокат Деппа ранее утверждал, что из-за бракоразводного процесса актера может пострадать его имущество и финансы. Херд не уйдет от Деппа "с пустыми руками".