05:00 02.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Опубликована пятерка возможных участников "Евровидения" от России – ФОТО

В России на официальной странице "Евровидения" в Instagram появилось пять возможных участников песенного конкурса.

Опубликована пятерка возможных участников

Итак, в Киев для участия в фестивале от России могут поехать Александр Панайотов, Нюша, Елена Темникова, Дарья Антонюк, Сопрано Турецкого. Напомним, что финал "Евровидения" запланирован на 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

К слову, согласно предварительному голосованию, его лидером является Елена Темникова (33%), на второй строчке расположилась Нюша (24,2%), бронзу пока держит Александр Панайотов (20,8%).

Как сообщал "УРА-Информ", победительницей конкурса в прошлом году стала представительница Украины, Джамала. Победу ей принесла композиция 1944, повествующая о трагической доле крымских татар в годы войны


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