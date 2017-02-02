Опубликована пятерка возможных участников "Евровидения" от России – ФОТО

Итак, в Киев для участия в фестивале от России могут поехать Александр Панайотов, Нюша, Елена Темникова, Дарья Антонюк, Сопрано Турецкого. Напомним, что финал "Евровидения" запланирован на 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

К слову, согласно предварительному голосованию, его лидером является Елена Темникова (33%), на второй строчке расположилась Нюша (24,2%), бронзу пока держит Александр Панайотов (20,8%).

Как сообщал "УРА-Информ", победительницей конкурса в прошлом году стала представительница Украины, Джамала. Победу ей принесла композиция 1944, повествующая о трагической доле крымских татар в годы войны.