04:30 02.02.2017 | Культура | Новости
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Лауреат Нобелевской премии Боб Дилан выпускает новый альбом

Американский певец и поэт Боб Дилан, удостоенный в 2016 году Нобелевской премии по литературе, выпускает новый альбом, состоящий из трех частей.
 

Лауреат Нобелевской премии Боб Дилан выпускает новый альбом

Об этом сообщает NME.

Как отмечается, пластинка появится в продаже 31 марта и будет называться Triplicate. В нее войдут 30 кавер-версий песен различных американских авторов: Once Upon A Time Чарльза Страуса и Ли Адамса, As Time Goes By Харольда Хапфилда, The Best Is Yet To Come Сая Коулмэна и Кэролин Ли и другие.

Также добавим, что сама пластинка будет состоять из трех частей: Til The Sun Goes Down, Devil Dolls и Comin Home Late.

В преддверии выпуска альбома Дилан выпустил кавер на "I Could Have Told You" Фрэнка Синатры. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская певица  Тейлор Свифт и британский певец Зейн Малик представили клип на композицию "I Don’t Wanna Live Forever".


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