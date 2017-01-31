06:00 31.01.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Стали известны подробности проведения "Евровидения" в Киеве

Организаторы объявили логотип и слоган "Евровидения-2017", которое состоится весной в Киеве.

Стали известны подробности проведения

Об этом информирует пресс-служба "UA:первый". "Celebrate Diversity", что на украинском означает "Уважайте многообразие", - ключевой лозунг Евровидения-2017, которое состоится в Киеве.

Оно хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего песенного конкурса, в основе которого - традиционное украинское ожерелье, которое является не только самым древним женским украшением, но и оберегом. Неповторимость украшению придает именно то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная", – сказано в публикации.

Известно, что именно этот слоган станет главной темой для всех аспектов "Евровидения" в этом году. Слоган и логотип вкупе предоставляют понимание культуры Украины, а также намекают на то, что будет ждать гостей конкурса в этой стране.

Напомним, что к подобному фестивалю готовятся 43 участника.

Как сообщал "УРА-Информ", победу в 2016-м году Украине принесла певица Джамала. Она исполнила композицию "1944", которая повествует о тяжелой судьбе крымских татар в годы депортации. 


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