Нищук просит денег на уход за могилами выдающихся украинцев рубежом

Инцидент с Александром Олесем даст возможность более внимательно сосредоточиться и международным и нашим дипломатическим миссиям на этом вопросе и держать его на контроле.

Об этом в воскресенье, 29 января, после панихиды по Александру Олесю и его жене заявил министр культуры Украины Евгений Нищук. Глава ведомства подчеркнул, что на это нужны средства и именно государство должно взять под контроль подобные могилы и подобные памятники.

Нищук также пояснил, что государство должно предусматривать заранее такие случаи, как тот, что произошел с Александром Олесем и обеспечивать перезахоронения выдающихся украинцев на территории Украины.

Могилы Олеся и его жены начнут "Аллею почетных перезахоронений" на Лукьяновском кладбище, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киеве на Лукьяновском кладбище произошла церемония перезахоронения Александра Олеся и его жены.