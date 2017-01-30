03:00 30.01.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Нищук просит денег на уход за могилами выдающихся украинцев рубежом

Украина должна выделять деньги для ухода за могилами выдающихся украинцев за границей.

Нищук просит денег на уход за могилами выдающихся украинцев рубежом

Инцидент с Александром Олесем даст возможность более внимательно сосредоточиться и международным и нашим дипломатическим миссиям на этом вопросе и держать его на контроле.

Об этом в воскресенье, 29 января, после панихиды по Александру Олесю и его жене заявил министр культуры Украины Евгений Нищук. Глава ведомства подчеркнул, что на это нужны средства и именно государство должно взять под контроль подобные могилы и подобные памятники.

Нищук также пояснил, что государство должно предусматривать заранее такие случаи, как тот, что произошел с Александром Олесем и обеспечивать перезахоронения выдающихся украинцев на территории Украины.

Могилы Олеся и его жены начнут "Аллею почетных перезахоронений" на Лукьяновском кладбище, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киеве на Лукьяновском кладбище произошла церемония перезахоронения Александра Олеся и его жены.


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