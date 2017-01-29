Тейлор Свифт и Зейн Малик представили клип к саундтреку "На 50 оттенков темнее"

Соответствующие видео опубликовано на YouTube-канале.

Отметим, что клип стилизованный под фильм "50 оттенков серого" режиссера Сэма Тейлора-Джонсона.

В свою очередь, песня "I Don’t Wanna Live Forever" станет саундтреком к ленте "На 50 оттенков темнее", котороя является продолжением картины "50 оттенков серого". Кроме того, клип за сутки набрал более двух с половиной миллионов просмотров.

Также известно, что новый фильм выйдет на экраны в феврале 2017 года. Главные роли сыграли Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и Ким Бейсингер.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в сети появился трейлер второй части нашумевшего фильма "Пятьдесят оттенков серого", в основу которого вошел сюжет одноименного романа писательницы Э.Л. Джеймс.