04:25 28.01.2017 | Культура | Новости
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Виктория Боня заинтриговала новостью о своем бойфренде

Светская львица Виктория Боня взбудоражила умы поклонников своим признанием.

Виктория Боня заинтриговала новостью о своем бойфренде

Девушка поведала, что уже вернулась домой в Монако. Она также призвала «милых» фанатов перестать выдумывать про нее и ее гражданского мужа различные небылицы.

"У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас любим", – написала модель у себя на странице в Instagram.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы бойфренд Бони, наследник миллиардера Алекс Смерфит променял ее на американскую актрису Тейлор Ховард, котороя очень схожа с Викой внешне.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Виктория Боня поделилась своим секретом красоты

 


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