В Минске скончался известный певец

Он умер в возрасте 64 лет вследствие продолжительной болезни. Страшную новость озвучила дочь певца Анастасия.

“Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная“, – гласит публикация.

Напомним, что Александр Григорьевич пел дуэтом со своей собственной супругой, Ядвигой. Эта пара была обречена на славу и всенародное признание в СССР и после его развала. Известие о кончине исполнителя повлекло за собой множество публикаций с соболезнованиями от преданных слушателей.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно из жизни ушел британский актер Джон Херт.