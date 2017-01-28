В близком окружении Шейк и Купера рассказали о том, как складываются их отношения

Недавно он сводил красавицу на плановое УЗИ-исследование, в кабинете врача на экране аппарата пара увидела своего наследника.

Его (Брэдли Купера – прим.ред.) переполняли эмоции. Он пошел вместе с Ириной к врачу и был очень рад увидеть, как растет ребенок. Они любят вместе наблюдать за тем, как малыш толкается в животе и очень ждут его рождение. Мама и ребенок сейчас здоровы,– поведал инсайдер.

По словам источников, близких к окружению пары, Шейк чувствует себя хорошо, только с увеличением срока она больше устает. Ей не терпится стать мамой, а в будущем она хочет еще больше детей.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Шейк продемонстрировала округлившиеся формы на одном из модных показов.