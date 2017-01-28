19:35 28.01.2017 | Культура | Новости
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Умерла вдова известного российского актера

На 82-м году прервалась жизнь вдовы известного российского актера Владимира Зельдина, Иветты.

Умерла вдова известного российского актера

Как передает "Стархит", вероятнее всего, женщина скончалась от разорвавшегося тромба в голове. Рядом с ней находилась ее помощница, именно она и уведомила близких Иветты Евгеньевны о кончине женщины.

Отмечается, что после смерти мужа прошло всего три месяца (Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 года, – прим. ред.). В браке супруги прожили 54 года.

Как сообщал "УРА-Информ", свой 101-й день рождения Владимир Зельдин провел на сцене театра


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