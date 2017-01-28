Папарации "застукали" беременную Натали Портман с пакетами покупок в Лос-Анджелесе – ФОТО

Актриса выходила из книжного магазина с парой пакетов. Нетрудно догадаться, как проводит досуг звезда Голливуда на последних сроках своей беременности.

Для выхода на улицы города Портман выбрала незатейливое черное платье в горошек, на ноги обула вьетнамки. Напомним, что актриса уже воспитывает сына вместе со своим супругом Бенджаменом Мильпье. Алефу Портману-Мильпье исполнилось пять лет. И совсем скоро в семье предвидится пополнение.

Как сообщал "УРА-Информ", ни на шаг от своей возлюбленной не отступает Брэдли Купер. Вместе с Ириной Шейк он ходит на каждое плановое УЗИ.