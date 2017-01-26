В близком окружении Собчак сказали, на кого похож ее сын

По словам бизнес-вумен Снежаны Георгиевой, ребенок точь-в-точь как отец.

Сама Собчак с появлением на свет сына стала еще более активной, веселой. Правда немного не высыпается, однако в этом нет ничего страшного – через это проходит каждый, заметила Георгиева. С Ксюшей Снежана видится на различных фешн-мероприятиях, передает "Стархит".

"Она даже показывала мне фотографии сыночка. Я тут же заметила, что Платон, конечно, абсолютно папин сын – очень похож на Максима чертами лица. Сказала ей об этом, она улыбнулась и согласилась. Само собой, малыш еще будет меняться со временем", – отметила Снежана.

Как сообщал "УРА-Информ", Собчак стала матерью 18 ноября. Сына назвали Платоном. Для Ксении это первый ребенок, а у ее супруга, Максима Виторгана уже есть дети от предыдущего брака.