14:14 26.01.2017 | Культура | Новости
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Скарлетт Йоханнсон ушла от мужа – СМИ

Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон рассталась со своим супругом Роменом Дориаком.

Скарлетт Йоханнсон ушла от мужа – СМИ

В браке пара прожила два года. Об этом информирует журнал People со ссылкой на собственные данные от инсайдеров, близких Дориаку.

Источники, близкие к окружению пары, заявили, что разрыв произошел еще летом 2016-го года.

К слову, поклонники четы заметили, что Скарлетт появляется без обручального кольца – сначала 21 января, на "Женском марше" против Дональда Трампа, а после – 25 января на одной из нью-йоркских улиц, где она попала в объектив папарацци.

 Пока что пара лично не подтвердила факт своего развода.

Как сообщал "УРА-Информ", в СМИ много говорили о разрыве актерской четы Максима Матвеева и Лизы Боярской, однако недавно возлюбленные в который раз развенчали эти сплетни. Пара выложила множество совместных фотографий в Instagram со своего отпуска в США. 


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Фоторепортаж
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