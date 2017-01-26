01:30 26.01.2017 | Культура | Новости
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Невеста Бондарчука может быть беременна – СМИ

Возлюбленная известного кинорежиссера Федора Бондарчука, вероятно, ожидает ребенка.

Невеста Бондарчука может быть беременна – СМИ

Об этом пишет "Стархит". Паулина Андреева вместе с Федором Бондарчук появилась на премьере блокбастера "Притяжение".

Особое внимание было привлечено именно к этой паре. Для выхода в свет Паулина выбрала платье, декорированное пайетками. Гости отметили, что наряд странно сидел в талии. У многих сложилось впечатление, что молодая актриса находится в интересном положении.

Андреева не общалась с журналистами, перед показом фильма она сразу прошествовала в зрительный зал. Федор тем временем решал организационные вопросы.

Как сообщал "УРА-Информ", в близком окружении пары поговаривают о том, что свадьба возлюбленных не за горами. Скорее всего, торжество пройдет летом. 


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