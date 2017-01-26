Невеста Бондарчука может быть беременна – СМИ

Об этом пишет "Стархит". Паулина Андреева вместе с Федором Бондарчук появилась на премьере блокбастера "Притяжение".

Особое внимание было привлечено именно к этой паре. Для выхода в свет Паулина выбрала платье, декорированное пайетками. Гости отметили, что наряд странно сидел в талии. У многих сложилось впечатление, что молодая актриса находится в интересном положении.

Андреева не общалась с журналистами, перед показом фильма она сразу прошествовала в зрительный зал. Федор тем временем решал организационные вопросы.

Как сообщал "УРА-Информ", в близком окружении пары поговаривают о том, что свадьба возлюбленных не за горами. Скорее всего, торжество пройдет летом.