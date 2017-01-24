В команде Трампа хотят арестовать известную певицу

Причиной для такого решения может стать выступление исполнительницы во время ее протестов в Вашингтоне. Об этом информирует телеканал FOX News.

"Это новый левый фашизм. И она - его часть. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы защитить себя. И поэтому, я думаю, она должна быть арестована", - заявил Гингрич, которому не понравилась фраза певицы, что она "подумывает о том, чтобы взорвать Белый дом", – заявил Гингрич.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Мадонна выступила на женском марше против инаугурации Трампа. Телетрансляцию вели сразу несколько каналов. Однако после того, как в ход пошла нецензурная брань от певицы, эфир пришлось прервать.