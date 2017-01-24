13:00 24.01.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ольга Бузова назвала свой главный недостаток

Ольга Бузова откровенно рассказала об особенностях своего характера.

Ольга Бузова назвала свой главный недостаток

В интервью Рeopletalk.ru телеведущая призналась, что в мужчинах ценит чувство опоры и защиты, а в женщине – доброе и открытое сердце. В окружающих людях, по утверждению Бузовой, она ценит трудолюбие и работоспособность.

"Мой главный недостаток – моя открытость и доверчивость (хотя, может, это и не недостаток)", – отметила девушка. Она также добавила, что практически никогда не раздражается, а полезной привычкой считает употребление одного стакана воды по утрам.

Напомним, что недавно Ольга рассталась со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара прожила в браке четыре года. Именно трудолюбие и усердие спасли девушку от депрессии.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Ольга похвасталась новым автомобилем премиум-класса. Экс-возлюбленный забрал ее старую машину себе.


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