MamaRika представила песню на Евровидение 2017

Об этом MamaRika сообщила на своей странице в Facebook.

"Наконец-то с радостью презентую вам песню, созданную спеациально для Евровидения. Месседж простой, но всегда актуальный – мы едины!" – написала претендентка на представление Украины в международном песенном конкурсе.

Также отметим, что всего претендентов на представление Украины в нынешнем песенном первенстве -24. Победитель отбора будет определяться путем зрительского голосования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стал известен порядок выступления артистов, которые прошли в полуфинал национального отбора на Евровидение-2017.