MamaRika представила песню на Евровидение 2017

Украинская певица MamaRika, ранее известная как Эрика, представила песню "We are one", с которой выступит на Национальном отборе на Евровидение 2017.



Об этом MamaRika сообщила на своей странице в Facebook. "Наконец-то с радостью презентую вам песню, созданную спеациально для Евровидения. Месседж простой, но всегда актуальный – мы едины!" – написала претендентка на представление Украины в международном песенном конкурсе. Также отметим, что всего претендентов на представление Украины в нынешнем песенном первенстве -24. Победитель отбора будет определяться путем зрительского голосования. Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стал известен порядок выступления артистов, которые прошли в полуфинал национального отбора на Евровидение-2017.