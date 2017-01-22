02:49 22.01.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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MamaRika представила песню на Евровидение 2017

Украинская певица MamaRika, ранее известная как Эрика, представила песню "We are one", с которой выступит на Национальном отборе на Евровидение 2017.
 

MamaRika представила песню на Евровидение 2017

Об этом MamaRika сообщила на своей странице в Facebook.

"Наконец-то с радостью презентую вам песню, созданную спеациально для Евровидения. Месседж простой, но всегда актуальный – мы едины!" – написала претендентка на представление Украины в международном песенном конкурсе.

Также отметим, что всего претендентов на представление Украины в нынешнем песенном первенстве -24. Победитель отбора будет определяться путем зрительского голосования. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стал известен порядок выступления артистов, которые прошли в полуфинал национального отбора на Евровидение-2017.


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