04:39 22.01.2017 | Культура | Новости
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Кристен Стюарт стала соавтором в исследовании искусственного интеллекта

Известная голливудская актриса и режиссер Кристен Стюарт выступила соавтором научной статьи о переносе художественного стиля с использованием нейросетей.
 

Кристен Стюарт стала соавтором в исследовании искусственного интеллекта

Об этом сообщает N+1.

Отметим, что в статье описали обработку сцен нового фильма Кристен Стюарт Come Swim, где для переноса стиля использовалась картина. Кроме того, картина изначально вдохновила Стюарт снять ленту о человеке под водой, который пробуждается от сна.

"Сначала для обработки кадров авторы публикации рассматривали нейросети googlenet или VGG c 19 слоями, однако в первом случае их не устроил результат обработки, а во втором случае время обработки оказалось слишком долгим. В результате для получения нужного эффекта использовалась подготовленная сверточная нейросеть VGG с 16 слоями", - говорится в сообщении.

Также добавим, что на весь процесс обработки одного кадра у авторов занимал около 40 минут.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", в столице стартует  первый съемочный день фильма "Изи" и торжественное разбитие тарелки при участии украинских и итальянских кинозвезд.


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