Андрей Чадов рассказал об отношениях брата с Агнией Дитковските

По словам Андрея, Алексею было очень тяжело, в их семье это время выдалось невероятно сложным. Актер также добавил, что год после разрыва с супругой его брат жил рядом с ним.

"Я год поддерживал его, потому что тяжело было. Знаете, когда человек вырос в неполной семье, и мечтал, чтобы у него была полная, и мечты эти рушатся, то, конечно, тяжело", – рассказал Андрей в программе "Однажды".

При этом он добавил, что брат является для него не только родственником, а и лучшим другом.

"Если бы у меня не было брата, то я мог бы кого-то назвать лучшим другом, но у меня так", – добавил Чадов-старший.

Напомним, что пара узаконила свои отношения в 2012 году. Вскоре Агния подарила своему возлюбленному сына. Сейчас экс-супруги находятся в хороших отношениях. Две недели в месяц их ребенок живет с отцом, две – с матерью.

Как сообщал "УРА-Информ", после 25 лет брака со своей женой Светланой расстался и Федор Бондарчук. Режиссер увлекся молодой актрисой Паулиной Андреевой.