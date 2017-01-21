На нацотборе Евровидения определили порядок выступления участников

Об этом сообщает сайт организаторов национального отбора.

Отметим, что участники представят свои песни 4, 11 и 18 февраля по восемь исполнителей в каждом полуфинале.

В свою очередь, 4 февраля будут петь такие исполнители:

1. СКАЙ

2. Рома Веремейчик и группа LUMIERE

3. Monochromea

4. Laliko

5. Сальто Назад

6. MamaRika

7. TAYANNA

8. Арсен Мирзоян

11 февраля:

1. LETAY

2. Мила Нитич

3. KUZNETSOV

4. AGHIAZMA

5. DETACH

6. ROZHDEN

7. Panivalkova

8. ILLARIA

18-го февраля:

1. Группа Кузьмы Скрябина Singing Pants

2. O.Torvald

3. Анастасия Прудиус

4. Виталий Козловский

5. KADNAY

6. MELOVIN

7. Green Grey

8. Vivienne Mort

Кроме того, имя артиста, который будет представлять Украину весной в финале Евровидения, станет известно уже 25 февраля.

Добавим, что система голосования остается неизменной: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная телекомпания Украины за аренду "Международного выставочного центра" в Киеве для Евровидения-2017 заплатит 35,1 млн грн.