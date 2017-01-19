Нагиев рассказал, чем помог Бузовой во время развода

Напомним, что в декабре 2016 года телеведущая рассталась со своим законным супругом Дмитрием Тарасовым.

О причинах разрыва не знает никто, кроме самих возлюбленных. В близком окружении пары говорят, что версии расставания могут отличаться, однако правды пока так и нет.

"В тот момент, когда у Ольги и ее мужа шел бракоразводный процесс, думаю, я ей помог. Из меня фиговый психолог, я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь — лучше трогать. На сегодняшний день мы с Олей находимся в теплых приятельских отношениях. Я бы не стал накручивать и называть наши отношения чем-то большим, чем они есть на самом деле. И в тоже время не стал бы их умалять", - подчеркнул звезда сериала "Физрук".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Дмитрий Тарасов признался, что его улыбка на фотографиях вовсе не означает присутствие счастья в жизни.