Мать Собчак рассказала, что ей нравятся не все методы воспитания внука

Об этом информирует "Стархит". Однако Нарусова отметила высокий уровень внимания со стороны своей дочери и ее мужа – Максима Виторгана.

"Закаляют ребенка и купают его при температуре 33 градуса, мне хочется сделать воду потеплее, но я их слушаю, правда, мне не нравится это", – поведала женщина.

Ранее она говорила о том, что беременность чрезвычайно изменила Ксюша. Та стала более мягкой и ласковой.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Собчак подверглась критике со стороны своих фанатов из-за того, что купается в бане. Другие же считают, что Ксюша имеет полное право делать все, что ей захочется.