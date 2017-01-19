05:30 19.01.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Мать Собчак рассказала, что ей нравятся не все методы воспитания внука

Мама известной телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова заявила, что не всегда солидарна с методами воспитания своего внука.

Мать Собчак рассказала, что ей нравятся не все методы воспитания внука

Об этом информирует "Стархит". Однако Нарусова отметила высокий уровень внимания со стороны своей дочери и ее мужа – Максима Виторгана.

"Закаляют ребенка и купают его при температуре 33 градуса, мне хочется сделать воду потеплее, но я их слушаю, правда, мне не нравится это", – поведала женщина.

Ранее она говорила о том, что беременность чрезвычайно изменила Ксюша. Та стала более мягкой и ласковой.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Собчак подверглась критике со стороны своих фанатов из-за того, что купается в бане. Другие же считают, что Ксюша имеет полное право делать все, что ей захочется.


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