Россию на Евровидении 2017 будет представлять украинец
32-летний уроженец Запорожья Александр Панайотов является главным кандидатом на поездку на Евровидение 2017 от России.
Об этом сообщает портал Life.
Как отмечается, кандидатуру Панайотова уже одобрили в дирекции музыкального вещания телеканала.
Также сообщается, что артист должен быть еще утвержден советом российского оргкомитета и примерно через месяц решение будет направлено представителям Евровидения, а они уже назовут российского участника.
В свою очередь, Панайотов заявил, что он "об этом пока ничего не знает".
"Хотя, если партия скажет "надо", то, конечно, я отвечу "есть", - заявил он в комментарии "Московскому комсомольцу".
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на конкурсе "Евровидения-2017" Швеция может представлять победительница песенного конкурса 2012 года певица Лорин.