Россию на Евровидении 2017 будет представлять украинец

Об этом сообщает портал Life.

Как отмечается, кандидатуру Панайотова уже одобрили в дирекции музыкального вещания телеканала.

Также сообщается, что артист должен быть еще утвержден советом российского оргкомитета и примерно через месяц решение будет направлено представителям Евровидения, а они уже назовут российского участника.

В свою очередь, Панайотов заявил, что он "об этом пока ничего не знает".

"Хотя, если партия скажет "надо", то, конечно, я отвечу "есть", - заявил он в комментарии "Московскому комсомольцу".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на конкурсе "Евровидения-2017" Швеция может представлять победительница песенного конкурса 2012 года певица Лорин.