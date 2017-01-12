03:00 12.01.2017 | Культура | Новости
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Россию на Евровидении 2017 будет представлять украинец

32-летний уроженец Запорожья Александр Панайотов является главным кандидатом на поездку на Евровидение 2017 от России. 

Россию на Евровидении 2017 будет представлять украинец

Об этом сообщает портал Life.

Как отмечается, кандидатуру Панайотова уже одобрили в дирекции музыкального вещания телеканала. 

Также сообщается, что артист должен быть еще утвержден советом российского оргкомитета и примерно через месяц решение будет направлено представителям Евровидения, а они уже назовут российского участника.

В свою очередь, Панайотов заявил, что он "об этом пока ничего не знает".

"Хотя, если партия скажет "надо", то, конечно, я отвечу "есть", - заявил он в комментарии "Московскому комсомольцу".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на конкурсе "Евровидения-2017" Швеция может представлять победительница песенного конкурса 2012 года певица Лорин.


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