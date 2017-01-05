Во Львове просят расследовать масштабную кражу из галереи искусств

Там бесследно исчезли 95 кириллических книг, две рукописи, а некоторые экспонаты были заменены. Стоимость пропавших книг на черном рынке может составлять десятки миллионов долларов.

Об этом в четверг, 5 января, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская. По ее словам, в полицию обратился генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк .

Он заявил о пропаже коллекции старинных книг. Количество пропавших книг в заявлении не было указано, но на данный момент полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, - сообщила Добровольская.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Окружной суд Амстердама в среду, 14 декабря, вынес вердикт по делу возвращения Амстердамским археологическим музеем Аллард Пирсон на территорию Украины экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море". Суд принял решение вернуть в Украину "скифское золото". Соответствующее решение огласила председательствующий судья Дудок ван Хил на заседании.