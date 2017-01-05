05:30 05.01.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Киеве на "Евровидении" Швецию может представлять Лорин

На конкурсе "Евровидения-2017" Швеция может представлять победительница песенного конкурса 2012 года певица Лорин.

В Киеве на

Она победила в национальном отборе страны Melodifestivalen. Как сообщают местные СМИ, Лорин выступит в четвертом полуфинале с композицией Statements и будет завершать последний конкурсный день данного этапа.

Вместе с ней участие в шведском отборе берет и Шарлотта Перелли, которая уже победила на "Евровидении" в 1999 годе и была участницей "Евровидения-2008".

Напомним, Национальная телекомпания Украины договорилось об аренде Международного выставочного центра возле станции метрополитена "Левобережная" для проведения международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2017" за 35,1 млн гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Министерстве финансов Украины пообещали обеспечить полное финансирование "Евровидения-2017", которое состоится в Киеве этой весной.


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