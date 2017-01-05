Появился трейлер второй части "Пятьдесят оттенков серого"

Трейлер фильма "На пятьдесят оттенков темнее" появился на официальной странице в YouTube.

Отметим, что съемки новой части проходили в Париже и Ванкувере. Не смотря на шикарные яхты, апартаменты и рауты, в жизни богачей не все складывается так замечательно. Также счастью главных героев сюжета - Кристиана и Анастейши, может помешать бывшая девушка, которая успела возненавидеть скромную возлюбленную Кристиана.

Всего за несколько дней новый трейлер собрал 1 212 876 просмотров и более 10 тысяч "лайков".

Напомним, что премьера фильма состоится 10 февраля 2017 года.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее украинское творческое объединение Fantastic Little Splash создало документальный короткометражный фильм "Метро" про подземку Днепра, которая была построена в 1995 году и по сей день сохранила в себе дух прошлого.