Фильм "Призрачная красота" стал провалом в карьере Уилла Смита

Об этом сообщает Digital Spy.

"В фильме рассказывается история владельца нью-йоркского рекламного агентства Говарда, который никак не может оправиться после смерти дочери. Герой перестал общаться с женой, забивает на друзей и работу и сутками напролет складывает пирамиды из домино. Он даже пишет гневные письма, адресованные Смерти, Любви и Времени. Его коллеги решают вмешаться. Они нанимают троих актеров, которые должны изобразить Смерть, Любовь и Время и ответить Говарду на его вопросы", - подчеркнули в Digital Spy.

Отмечается, его бюджет составил 36 миллионов долларов, в премьерный уикенд американского проката фильм заработал лишь $7 млн. Это – наихудший результат в карьере Смита.

Кроме того, "Призрачная красота" не впечатлила ни зрителей, ни критиков, которые сочли картину Дэвида Фрэнкела "самым омерзительным кинопроектом года". Помимо Смита главные роли провального фильма исполнили Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Хелен Миррен и Кира Найтли.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее Уилл Смит собирается вновь бойкотировать "Оскар" и намекнул, что на церемонии вручения наград не придет.