Названы самые шокирующие наряды звезд в 2016 году - ФОТО

Британское издание The Mirror обнародовало рейтинг самых шокирующих нарядов звезд в уходящем 2016 году. На первом месте, по версии газеты, оказалась Мадонна, пришедшая в эпатажном и откровенном полупрозрачном наряде на Met Gala.

Вторую позицию заняла звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая продемонстрировала в 2016 году сразу несколько смелых нарядов, и в том числе, кружевной комбинезон.

На третьей позиции оказалась шведская певица Tove Lo, которая запомнилась во время посещений премии в Австралии своим полупрозрачным оранжевым мини-платьем. Издание отметило, что это яркий пример моды одновременно феминистской и шокирующей.

Также издание отметило смелые платья Беллы Хадид и Крисси Тейген с очень высокими разрезами.

Попала в список актриса Сюзен Сарандон, продемонстрировавшая на вручении SAG Awards откровенный брючный костюм, и певица Рита Ора, чье оранжевое платье с веревками стало одним из наиболее запоминающихся в уходящем году.