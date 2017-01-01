03:00 01.01.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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На Новый год Джамала представит украинскую версию Jingle Bells

Популярная исполнительница Джамала любит удивлять поклонников необычными экспериментами по части музыки и не только. Так, 1 января в новогоднем выпуске шоу Кати Осадчей "Светская жизнь" Джамала представит праздничный хит Jingle Bells в украинском варианте.

На Новый год Джамала представит украинскую версию Jingle Bells

Об этом сообщает телеканал "1+1".

Как отмечается, это будет грандиозный карнавал с участием отечественных звезд.

"Первой в новогоднюю студию к Екатерине Осадчей посетит победительница года, победительница Евровидения 2016 Джамала. На сцену она спустится прямо с неба, как ангел, на огромных праздничных часах, чтобы спеть украинскую версию международного рождественского хита Jingle Bells", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее звезда французской эстрады Лара Фабиан призналась, что голос талантливой украинки Джамалы восхитил ее и очаровал.


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