На Новый год Джамала представит украинскую версию Jingle Bells

Об этом сообщает телеканал "1+1".

Как отмечается, это будет грандиозный карнавал с участием отечественных звезд.

"Первой в новогоднюю студию к Екатерине Осадчей посетит победительница года, победительница Евровидения 2016 Джамала. На сцену она спустится прямо с неба, как ангел, на огромных праздничных часах, чтобы спеть украинскую версию международного рождественского хита Jingle Bells", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее звезда французской эстрады Лара Фабиан призналась, что голос талантливой украинки Джамалы восхитил ее и очаровал.