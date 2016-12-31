Огоньки в голове: Катя Осадчая предстала в новом праздничном образе

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая представила свои оригинальные новогодние образы в сети.
Фотографии нарядного и необычного образа она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Венок-гирлянда с подсветкой, плиссированное серебристое платье и необычное колье – еще один вариант яркого наряда для новогоднего карнавала", - сообщила Осадчая.
Как отмечается, фанатам телеведущей понравился необычный венок.
"Оригинально... Гирлянда на голове", - пишет art_nadezd2005.
"Фея сияет! Cool party", - отзывается kristy_makovey.
"Катю, ви наче ялиночка, сяєте", - комментирует polina04101
Отметим, что специально к новогоднему выпуску программы "Світське життя" Осадчая нарядилась в платье-елку, украшенное бантиками, снежинками, звездочками, блестками и даже декоративными конфетками.
Как сообщал "Ура-Информ", недавно российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала в сети Instagram свою новогоднюю елку.