Сейчас в производстве находится 40 украинских фильмов - Госкино

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Илленко.

"Сейчас в производстве находится 40 полнометражных игровых фильмов и еще 4 полнометражных мультфильма, анимационных фильма. То есть это уже, можно сказать, процесс. Примерно половина этих лент будет готова уже в следующем году. Некоторые уже завершены, а над другими только начали работу", - рассказал он.

Согласно его словам, в этом году в кинопрокат вышло около 30 украинских лент.

Также отмечается, что были отдельные фильмы, которые выходили на телевидении. В том числе и некоторые, которые были созданы при поддержке Госкино.

"Мы финансируем некоторые документальные фильмы, в том числе создаваемые именно для телевидения. Такое количество фильмов является рекордным за все годы независимости", - добавил глава Госкино.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Украинка попала в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.