15:22 28.12.2016 | Культура | Новости
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Собчак порадовалась увеличившейся груди - ФОТО

Прошло полтора месяца с момента рождения сына у светской львицы Ксении Собчак.

Собчак порадовалась увеличившейся груди - ФОТО

Телеведущая призналась, что с появлением на свет малыша, в лучшую сторону изменилась и ее фигура.

"Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с «глубоким декольте" ибо теперь, хоть это и ненадолго, "есть что показать", – заметила у себя в микроблоге светская львица.

Напомним, что мама Ксении, Людмила Нарусова, заявила, что беременность была очень к лицу дочери. Журналистка стала более мягкой и спокойной.

Как сообщал "УРА-Информ", первенец Ксении Собчак и Максима Виторгана родился 18 ноября. До сих пор ничего неизвестно об имени ребенка. Собчак и Виторган вообще не любители делиться самым сокровенным, предпочитая хранить это в тайне.


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