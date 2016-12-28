12:49 28.12.2016 | Культура | Новости
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Данила Козловский привлек внимание поклонников выходом в свет со своей спутницей – ФОТО

На премьере фильма "Викинг", где Данила Козловский сыграл главную роль, все внимание было привлечено именно к этому актеру.

Данила Козловский привлек внимание поклонников выходом в свет со своей спутницей – ФОТО

И дело не в том, что Козловский стал главным героем в киноленте. В этот вечер на светском мероприятии, он появился не один, а со своей спутницей, моделью и начинающим кинорежиссером Ольгой Зуевой.

Это один из немногих выходов в свет пары, поэтому вспышки фотокамер то и дело мелькали рядом с влюбленными. За руку они поднялись в зал, Ольга терпеливо ждала, когда Данила раздаст всем желающим автографы.

Для появления на публике Ольга выбрала изящное кружевное платье из тонкой просвечивающейся ткани, ее избранник был традиционно в костюме.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Козловский снял квартиру в центре Москвы, в паре минут от Красной площади. Соседи четы говорят о том, что часто слышат, как Ольга распевается в новом жилище. 


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