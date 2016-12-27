Марат Сафин разорвал отношения с возлюбленной

Каждый из них понял, что не в состоянии поддерживать теплоту в отношениях, пребывая в такой загруженности. Марат и Аида решили избрать путь каждый сам себе и пошли разными дорожками в этой жизни.

При этом девушка утверждает, что они остались добрыми друзьями.

О близких отношениях спортсмена и певицы стало известно случайно, когда папарацци застукали их гуляющими по Казани. Во время прогулки возлюбленные не скрывали своих чувств. После этого, в соцсетях появились общие фотографии пары. Казалось бы, в этом союзе все безоблачно, однако недавно пара заявила о своем расставании, пишет "Стархит".

"Мы действительно больше не вместе, – поделилась Аида. – Отношения с Маратом, эти дни, проведенные вдвоем, я никогда не забуду. Он большой романтик, настоящий идеал мужчины. Очень изысканно ухаживал, устраивал неповторимые свидания при свечах, с цветами. Мы остались хорошими друзьями – такого человека я не могу позволить себе потерять. Конечно, я знакомила любимого с мамой, она тепло его приняла, Марат произвел на Ляйлю Ильдаровну прекрасное впечатление", – заметила Гарифуллина.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно о причинах расставания поинтересовались и у экс-участницы "Дом-2" Ольги Бузовой. Девушка отметила, что говорить о том, почему она с футболистом Дмитрием Тарасовым не вместе, она не будет.