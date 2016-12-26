11:43 26.12.2016 | Культура | Новости
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Ким Кардашьян вышла с мужем и дочкой в свет - ФОТО

Ким Кардашьян вместе с супругом, репером Канье Уэстом, а также дочкой Норт побывала на балете.

Ким Кардашьян вышла с мужем и дочкой в свет - ФОТО

Напомним, что данный выход в свет стал одним из немногих после того, как Ким пережила моральную травму от ограбления, а ее муж справился с нервным истощением.

Супружеская чета посетила балет "Щелкунчик" в Лос-Анджелесе. Компанию светской львице составила сестра Ким Кортни, а также ее дочь Пенелопа.

Как передает инсайдер, звездное семейство получило немело удовольствия от подобного мероприятия. Девушки пообщались с поклонниками и пофотографировались с ними на память.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Кардашьян и Уэст отправились на семейный ужин в один из ресторанов. Во время пребывания в заведении, на их лицах не было замечено особенной радости, однако по выходу на улицу, настроение пары улучшилось, и они весело шутили и смеялись, садясь в машину. 


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