Федор Бондарчук разоткровенничался о своем увлечении молодой актрисой

В интервью журналу HELLO! Бондарчук поведал, что никому не изменял. Чувства в его сердце зародились уже после того, как он разошелся со своей супругой Светланой.

"Я был свободен, когда я встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. Как вы думаете, это высказывание в силах прекратить бесконечный поток бреда в нашу сторону?", – отметил деятель культуры.

При этом он добавил, что у каждого члена экс-четы появились вторые половинки.Он поблагодарил Светлану за то, что они расстались без лишних инцидентов. Также Бондарчук заявил, что верит в лучшее и, по сути, является оптимистом.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Паулина Андреева также поделилась своим отношением к Бондарчуку. Девушка заметила, что он не такой, каким кажется многим – серьезным и сложным.