04:00 22.12.2016 | Культура | Новости     Новости Украины
100156292:labazovych

Вера Брежнева снялась в фотосессии со своей дочерью-моделью

34-летняя певица и актриса Вера Брежнева вместе с 15-летней дочкой Соней Киперман снялись в фотосессии.

Вера Брежнева снялась в фотосессии со своей дочерью-моделью

Об этом подтверждают несколько кадров из совместной фотосессии в Instagram Брежневой.

Как отмечается, на снимках мама с дочерью позируют в татуированных боди и свитшотах телесного цвета. Такая имитация наколок стала весьма популярной среди тех, кто не может решиться на татуировку в реальной жизни.

Кроме того, Соня, которая в последнее время становится все популярнее - рискует добиться успеха в модельном бизнесе. Также Соня хочет жить в США, при этом реализовав себя в киноинустрии.

В свою очередь, пользователи соцсетей поздравили Брежневу и ее дочь с таким успехом и отметили, что тандем у звездной мамы и ее дочери-модели получился успешным.

"Вы крутые!", "Не могу решить, кто из вас красивее", "Вы самые лучшие", "Не видела круче мамы и дочки", "Очень красивые", - пишут поклонники под фото в Instagram Брежневой.

Как сообщал Ура Информ, дочь Веры Брежневой поделилась американской мечтой.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив