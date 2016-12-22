Вера Брежнева снялась в фотосессии со своей дочерью-моделью

Об этом подтверждают несколько кадров из совместной фотосессии в Instagram Брежневой.

Как отмечается, на снимках мама с дочерью позируют в татуированных боди и свитшотах телесного цвета. Такая имитация наколок стала весьма популярной среди тех, кто не может решиться на татуировку в реальной жизни.

Кроме того, Соня, которая в последнее время становится все популярнее - рискует добиться успеха в модельном бизнесе. Также Соня хочет жить в США, при этом реализовав себя в киноинустрии.

В свою очередь, пользователи соцсетей поздравили Брежневу и ее дочь с таким успехом и отметили, что тандем у звездной мамы и ее дочери-модели получился успешным.

"Вы крутые!", "Не могу решить, кто из вас красивее", "Вы самые лучшие", "Не видела круче мамы и дочки", "Очень красивые", - пишут поклонники под фото в Instagram Брежневой.

Как сообщал Ура Информ, дочь Веры Брежневой поделилась американской мечтой.