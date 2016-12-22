В Москве умер актер театра и кино Вячеслав Шалевич

Он умер в среду вечером, 21 декабря, в больнице имени Боткина, куда был доставлен в начале декабря. По информации российских СМИ, которые ссылаются на слова директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, артист впал в кому и умер, не приходя в сознание. Дата и место прощания будут известны позже.

Крок также рассказал, что 30 ноября во время спектакля "Пристань" артист почувствовал недомогание. Врачи скорой помощи констатировали у актера повышенное давление, но от госпитализации он отказался.

Однако уже 3 декабря Шалевич попал в реанимацию.

Напомним, Вячеслав Шалевич известный по таким фильмам, как "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Мастер и Маргарита".

Как сообщал УРА-Информ, 31 октября, в Москве в больнице умер актер Владимир Зельдин. 10 февраля ему исполнился 101 год. Как сообщает "Интерфакс", представитель научно-исследовательского института имени Склифосовского рассказал, что актер умер в восемь часов утра по киевскому времени.