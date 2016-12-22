Канье Уэст и Ким Кардашьян впервые после перерыва вышли в свет

Таким образом, Канье Уэст и Ким Кардашьян опровергли многочисленные слухи о своем скорейшем разводе. Папарацци удалось поймать парочку в Санта-Монике, куда они приехали отужинать в Giorgio Baldi.

Свидетели появления знаменитой четы отметили, что пара пробыла в ресторане всего час, счастливыми их лица при этом было не назвать. Однако, когда Ким и Канье садились в машину, то о чем-то непринужденно шутили.

Уже после того, как они сели в автомобиль, то стали улыбаться еще больше. Было видно, что возлюбленные наслаждаются обществом друг друга.

Как сообщал "УРА-Информ", несмотря на то, что в прессе ходили слухи о разрыве рэпера и модели, близкий друг Кардашьян признался, что Ким не отходит от мужа в тяжелые для него часы. Напомним, Уэст находился в стадии нервного истощения: он отменял концерты и срывался на близких.