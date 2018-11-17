11:22 17.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев получил представительство Smart City в США

Киев станет активным участником программы строительства городов будущего - Kyiv Smart City Accelerator. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

Киев получил представительство Smart City в США

Церемония открытия платформы, объединяющей сотни городов мира, проходила в стенах знаменитой "Кремниевой долины". К акции Kyiv Smart City Accelerator присоединились киевская городская власть, команда Kyiv Smart City и корпорация Pareteum - глобальный поставщик облачных услуг и платформ.

Открытие акселератора позволит Киеву интегрироваться в мировое сообщество и укрепит имидж украинской столицы как «умного города» и позволит киевлянам использовать ведущие инновации не через 5-7 лет, когда они обычно приходят на рынок, а участвовать в их создании и получать выгоды сразу. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США прошел Smart City Forum 2018, где состоялась церемония награждения украинских городов в разных номинациях. 


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