Киев получил представительство Smart City в США

Церемония открытия платформы, объединяющей сотни городов мира, проходила в стенах знаменитой "Кремниевой долины". К акции Kyiv Smart City Accelerator присоединились киевская городская власть, команда Kyiv Smart City и корпорация Pareteum - глобальный поставщик облачных услуг и платформ.

Открытие акселератора позволит Киеву интегрироваться в мировое сообщество и укрепит имидж украинской столицы как «умного города» и позволит киевлянам использовать ведущие инновации не через 5-7 лет, когда они обычно приходят на рынок, а участвовать в их создании и получать выгоды сразу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США прошел Smart City Forum 2018, где состоялась церемония награждения украинских городов в разных номинациях.