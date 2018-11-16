В центре Киева обокрали народного депутата

По данным правоохранителей, инцидент случился в торговом центре "Украина" на площади Победы. У народного депутата якобы украли портмоне и удостоверение нардепа.

Также сотрудники полиции подчеркнули, что среди украденных документов оказались водительские права и техпаспорта на автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camrу, владельцами которых числятся родственники парламентария.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи.

Следует отметить, что народный депутат является членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.



Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном Голосеевском районе в понедельник,11 июня, двое неизвестных ограбили пункт обмена валют.