14:30 16.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева обокрали народного депутата

В центре украинской столицы группа неизвестных людей ограбила депутата Верховной Рады из фракции Народный фронт Ярослава Едакова. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Киеве.

В центре Киева обокрали народного депутата

По данным правоохранителей, инцидент случился в торговом центре "Украина" на площади Победы. У народного депутата якобы украли портмоне и удостоверение нардепа. 

Также сотрудники полиции подчеркнули, что среди украденных документов оказались  водительские права и техпаспорта на автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camrу, владельцами которых числятся родственники парламентария.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи.

Следует отметить, что народный депутат является членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном Голосеевском районе в понедельник,11 июня, двое неизвестных ограбили пункт обмена валют.


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