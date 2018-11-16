В Киеве на Подоле один из скверов назвали в честь Скрябина

В Киеве появится сквер Скрябина. Киевская городская рада присвоила безымянному скверу на улице Василия Порика в Подольском районе столицы имя музыканта.
За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 77 депутатов при минимально необходимом 61. Столичные депутаты также переименовали еще один сквер. Так, Киеврада присвоил безымянному скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. За такое решение проголосовали 69 депутатов при минимально необходимом 61.
В тоже время секретарь Киевской городской рады Владимир Прокопив сообщил, что Киеврада переименовала пять улиц столицы и одну площадь.
Таким образом, улицу Невскую в Шевченковском районе переименовали в Нивскую, улицу Желябова - на Марии Капнист, переулок Баумана - в переулок Фузиков, улицу Кировскую в Святошинском районе на улицу Старицкой-Черняховской и улицу Сабурова в Деснянском районе на улицу Сержа Лифаря.
Также новое название получила площадь Красная Пресня в Подольском районе, которая отныне будет называться Щекавицкая.
Напомним, как сообща УРА-Информ, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии возле села Лозоватка Днепропетровской области в феврале 2015 года.