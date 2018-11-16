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В Киеве на Подоле один из скверов назвали в честь Скрябина

В Киеве появится сквер Скрябина. Киевская городская рада присвоила безымянному скверу на улице Василия Порика в Подольском районе столицы имя музыканта.

В Киеве на Подоле один из скверов назвали в честь Скрябина

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 77 депутатов при минимально необходимом 61. Столичные депутаты также переименовали еще один сквер. Так, Киеврада присвоил безымянному скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. За такое решение проголосовали 69 депутатов при минимально необходимом 61.

В тоже время секретарь Киевской городской рады Владимир Прокопив сообщил, что Киеврада переименовала пять улиц столицы и одну площадь.

Таким образом, улицу Невскую в Шевченковском районе переименовали в Нивскую, улицу Желябова - на Марии Капнист, переулок Баумана - в переулок Фузиков, улицу Кировскую в Святошинском районе на улицу Старицкой-Черняховской и улицу Сабурова в Деснянском районе на улицу Сержа Лифаря.

Также новое название получила площадь Красная Пресня в Подольском районе, которая отныне будет называться Щекавицкая.

Напомним, как сообща УРА-Информ, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии возле села Лозоватка Днепропетровской области в феврале 2015 года.


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